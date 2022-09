Idén márciusban bejelentésre került, hogy 2023-ban Las Vegas is Forma 1-es futamnak ad majd helyet. A város exkluzivitása miatt sokan attól féltek, hogy a jegyárak is az egekben lesznek majd, őket igyekezett most megnyugtatni a futam szervezéséért felelős cég feje.

Renee Wilm vezérigazgató azt is elmondta, ez a kedvezőbb árfekvésű jegyzóna inkább a fiatalok számára szól majd, így egyfajta party-hangulatot várnak majd ebben a szektorban.

A PlanetF1 értesülései szerint a jegyeket jövő év elején kezdik majd értékesíteni.

F1 2022 Tickets + F1 comes to Las Vegas in 2023 pic.twitter.com/OpB4Fpj738 https://t.co/br66lwTT93 — Play (@PlayGamesMovies) September 18, 2022

Fotó: Ethan Miller - Formula 1/Formula 1 via Getty Images