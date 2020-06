Az olasz La Gazzetta dello Sport úgy értesült, hogy a Williams istálló kisebbségi tulajdonrészek, vagy akár többségi tulajdonrész eladásával javítana a vállalat veszteséges pénzügyi helyzetén.

A lehetséges befektetők között felmerült Chanoch Nissanyé neve is, aki 2005-ben a Minardi csapatát erősítette a Forma-1-ben. Nissanyé Magyarországon élő, izraeli üzletember, akinek a fia Roy Nissany jelenleg éppen a Williams tesztpilótája.

Onboard lap at the Hungaroring Circuit with Roy NISSANY (Lotus)