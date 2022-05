A korábbi Forma 1-es pilóta, Martin Brundle szerint Lewis Hamilton azon rádióüzenete, amelyet a csapatnak küldött azzal kapcsolatban, hogy állítsák le a motort azt jelenti, hogy a hétszeres világbajnok pilóta nem élvezi az idei évadot.

A Spanyol Nagydíjon még csak néhány kör telt el, amikor Hamilton ütközött Magnussennel és ezt mondta a csapatrádióban. „A helyedben megmenteném a motort.

Az ütközés során kevésbé tűnt hibásnak a hétszeres világbajnok, míg Magnussent a sportfelügyelők tisztáztak, miután mindkét pilóta kiállásra kényszerült.

Hamilton azonban felállt a padlóról és a negyedik helyen be is tudta volna fejezni a futamot, ha nem szólnak rá a fülére, hogy nincs elég üzemanyag. emiatt Carlos Sainz megelőzte őt.

Brundle és a nézők is remekül szórakoztak, azonban a volt pilótát aggodalommal töltötte el amit a 37 éves pilóta a csapatnak mondott.

A Sky F1 szakértője szerint ez Hamilton lelkiállapotát tükrözi, ugyanis a Red Bull és a Ferrari is jobb a Mercedesnél az idei évben. A hétszeres világbajnok mindössze egy alkalommal tudott dobogós lenni, ráadásul 28 ponttal van lemaradva csapattársától, George Russelltől.

Yesterday was another day that reminded me just how much I love this sport. Going from your emotions hitting the floor to ending on a high is such a thrill. All of our hard work as a team is starting to pay off. Together we are making progress! Can’t wait for this weekend. pic.twitter.com/fsNLeocoap