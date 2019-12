A száguldó cirkusz egy legendával kevesebb lett, amikor 2018-ban a spanyol Fernando Alonso távozott a Mclaren csapatától, s ezzel a Forma-1-től is.

Az ajtó nyitva áll Fernando Alonso előtt, ha vissza szeretne térni a Forma-1-be a 2021-es szezonban. A kétszeres világbajnok sosem búcsúzott el igazán, hiszen távozásakor is csak annyit mondott:



„Nem búcsúzom, mert később még találkozunk”



Most pedig egyre erősebbek a hírek, miszerint Alonso 2021-ben tényleg visszatér a Forma-1-be. Az egykori Forma-1-es brit versenyző, Martin Brundle a Hírességek csarnoka gálán a Fox Sports-nak nyilatkozott Fernando jövőjéről:



„Fernando Aonso nemrégiben megerősítette nekem, hogy 2021-ben vissza szeretne térni a F1-be, és valószínűleg a Renault csapatához fog szerződni.”



A királykategória jelenleg az új fiatal tehetségekre fókuszál, de most nincs olyan kiemelkedő versenyző, mint Charles Leclerc és Max Verstappen, akik annyira kopogtatnának a F1- kapujában.Tehát az egykori pilóta szerint, Alonso a Renault csapatához szeretne visszatérni, és nem a legutóbbi csapatához a Mclaren istállóhoz, ahol elégedettek mindkét pilótájuk, Carlos Sainz és Lando Norris teljesítményével is.



A Forma-1-es távozása óta Alonso megnyerte kétszer a Le Mans 24 órás versenyt, és győzni tudott a Daytona 24-en is, most pedig a Dakar Rally-ra készül a spanyol versenyző.



Forrás: Marca.com

Borítókép: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images