Az Alpine Forma-1-es csapat megerősítette, hogy a 2024-es szezon végén elválnak útjaik Esteban Oconnal.

Ocon 2020-ban csatlakozott az enstone-i bázisú alakulathoz, amikor az még a Renault égisze alatt futott.

A francia a 2021-es szezonban Forma-1-es karrierje során először futamgyőztes lett a csapattal, amikor a Magyar Nagydíjon tudott diadalmaskodni.

Esteban Ocon to leave Alpine at the end of the year.



The Frenchman and the team have together agreed to part ways at the conclusion of the 2024 season.#F1 pic.twitter.com/YjIrjd3Qi5