Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája volt a leggyorsabb a szombati szabadedzésen, a Forma-1-es Eifel Nagydíjon.

A viadal pénteki két gyakorlását a kedvezőtlen időjárás miatt nem tudták megrendezni. A Nürburgring esős, ködös, párás volt az első napon, ezért mindkét tréninget előbb 30, majd újabb 30 perccel csúsztatták, végül közölték, hogy a versenyautók nem hajthatnak ki a boxutcából.



Michael Masi versenyigazgató az első szabadedzés során a televíziós közvetítésben elmondta, a kórház túlságosan távol van a pályától, mentőhelikopterre mindenképpen szükség lenne a létesítmény területén, így ha az nem tud fel- és leszállni, nem tartják meg a tréninget.



Szombaton viszont jobbára napos, ugyanakkor hűvös idő várta a versenyzőket, hét fokban kezdődött meg a tréning. Az időmérő előtti egyetlen gyakorláson a két Mercedes volt a leggyorsabb, a pályarekordot felállító Bottas mögött a pontversenyben vezető, hatszoros világbajnok brit Lewis Hamilton lett a második.



(Kép: XPB - Pool/Getty Images)



Jól sikerült az edzés a Ferrariknak, a monacói Charles Leclerc a harmadik, a négyszeres vb-első német Sebastian Vettel pedig az ötödik időt utózta. Közéjük ékelődött a holland Max Verstappen (Red Bull), míg az első hatba még a brit Lando Norris (McLaren) fért be.



A Racing Point egy autóval tréningezett, mivel a kanadai Lance Stroll nem érezte jól magát és a szombati szabadedzésen nem ült autóba. Csapata, a Racing Point már akkor jelezte, hogy Nico Hülkenberg lesz a beugró a Forma-1-es Eifel Nagydíj időmérő edzésén, illetve a vasárnapi futamon., ha nem javul Stroll állapota. A német pilóta augusztus elején az istálló másik versenyzőjét, Sergio Pérezt is helyettesítette, amikor a mexikóinak koronavírus-fertőzés miatt két futamot ki kellett hagynia.

Eredmények:

3. szabadedzés (az élcsoport):



1. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:26.225 perc

2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:26.361

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:26.681

4. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:26.896

5. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:27.038

6. Lando Norris (brit, McLaren) 1:27.167

FP3 CLASSIFICATION (60/60 MINS) The Mercedes duo lead Leclerc after a frantic hour of prep before qualifying!#EifelGP #F1 pic.twitter.com/wmVZWJjE63