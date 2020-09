Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője volt a leggyorsabb a Mugellóban zajló Forma-1-es Toszkán Nagydíj pénteki első szabadedzésén.

Mögötte Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája zárt másodikként, míg a monacói Charles Leclerc a Ferrarival harmadikként.

BOT on The @MercedesAMGF1 driver has also completed the most laps of anybody (27) #TuscanGP #F1 pic.twitter.com/f48J8pL49c