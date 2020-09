Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája érte el a legjobb időt a Forma-1-es Olasz Nagydíj harmadik szabadedzésén.

A szombat gyakorláson a McLaren két versenyzője, a spanyol Carlos Sainz Jr. és a brit Lando Norris végzett a második, illetve harmadik helyen.

Qualifying just became that little bit harder to predict...#ItalianGP #F1https://t.co/7ZgQzZg5G0