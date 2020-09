Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Orosz Nagydíjat Szocsiban, miután címvédő és hatszoros világbajnok csapattársát, az összetett pontversenyben vezető Lewis Hamiltont a futam közben 10 másodperces időbüntetéssel sújtották.

A 31 éves Bottasnak ez volt az idei második és pályafutása kilencedik futamgyőzelme.

Yes, Valtteri!!! Bottas takes his second win of 2020! Max Verstappen comes home second, Lewis Hamilton takes third#RussianGP #F1 pic.twitter.com/IBqgTERm4q