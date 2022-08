Valtteri Bottas úgy véli, hogy még nem érte el karrierje csúcsát, és képes lesz még magasabb szintű teljesítményt nyújtani.



Bottas éveken keresztül erősítette a Mercedest ám a 2022-es szezont már az Alfa Romeo pilótájaként kezdte meg. Az új évadban eddig 46 pontot szerzett, míg újonc csapattársa Zhou Guanyu mindössze 5 ponttal vonult nyáriszünetre.

A finn azt mondja, hogy élvezi azt a légkört, ami az új csapatánál körülveszi őt, mivel azt tapasztalja, hogy az Alfa Romeo minden kívánságát gyorsabban teljesíti, mint ahogy azt a Mercedes tette. A pilóta ugyanakkor azt is kiemelte, ez pozitívan hat rá, így biztos benne, hogy hamarosan sokkal jobb teljesítménnyel tud majd előrukkolni.



„Ezt elég nehéz megmérni, mert nyilvánvalóan minden új számomrra ebben az évben” – válaszolta Bottas a The Race kérdésére, amikor arról kérdezték, hogyan érzi magát az előző szezonhoz képest.



„De, ami azt illeti, az autóban nagyon jól érzem magam. Azt hiszem, pilótaként még nem értem el a csúcsot. Szerintem ez egyéni és számomra még nem jött el, így még tanulok. Ez a sport szépsége, ha még tanulni akarsz.”



„Azt hiszem, ez a légkörtől, a környezettől és mindentől is függ. Nekem ez működik. Nagyon szeretem ezt az autót, és tényleg úgy tudom beállítani, ahogy akarom” – zárta szavait.

Borítókép: Tóth Zsombor / Sport365