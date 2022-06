Valtteri Bottas a Lewis Hamilton mellett eltöltött két év után komolyan fontolgatta, hogy kiszáll a Forma-1-ből.



A finn pilótát a 2016-ban világbajnokságot nyerő Nico Rosberg helyére igazolta le a Mercedes, 2017-ben. Bottas nagy lendülettel vágott bele a kihívásba és eltökélt szándéka volt, hogy legyőzze Lewis Hamiltont. Az istállónál eltöltött első évében három győzelmet aratott és a harmadik helyen végzett a vb-n, ám ezt követően megtört a lendülete. Arról, hogy ez miért alakult így, nemrég a Motor Sport Magazin podcastjében mesélt részletesen.



„2018 végén majdnem abbahagytam, olyan közel voltam hozzá” – mondta.



„Csak azért, mert nem tudtam megérteni és elfogadni azt a tényt, hogy nem tudtam legyőzni Lewist abban a két évben.



„Nagy nyomást helyezek magamra. '18 vége felé, főleg, amikor elkezdtem a támogató szerepet betölteni a csapatban, nagyon nem bírtam, nagyon küzdöttem. Nem volt szórakoztató. A '18-as év utolsó négy-öt versenye fájdalmasabb volt, mert élvezni kell az F1-et, és ez nagyon klassz, de egyáltalán nem ez volt. Szóval volt egy jó szünetem a két szezon között, és alaposan át kellett gondolnom a dolgokat.”



Bottast sok kritika érte azokban az időkben, ami megrendítette önbizalmát, így akkoriban nem lelt örömöt a versenyzésben.



„Az emberi elme olyan furcsa, hogy néha sötét helyekre viszi az embert” – árulta el.



„Elveszíted az örömöt a dolgokban, én pedig teljesen elvesztettem az F1 és az F1-ben való versenyzés örömét. Szinte mérges voltam az F1-re. Furcsa, de szükségem volt egy kis pihenőre, és átgondoltam az összképet, aztán rájöttem, hogy rendben, ez egy nagyon klassz sport, és még mindig nagy lehetőségek állnak előttem. Szóval hülye lennék nem kihasználni őket.”



„Úgy döntöttem, elmegyek egy kis szünetet Dél-Amerikába, és megpróbálok egyáltalán nem gondolni az F1-re, és megpróbálom megtalálni az akaratot, az örömöt és a motivációt a sporthoz.”



„Megtaláltam, olyan volt, mint egy kattanás. Valószínűleg (január közepén) úgy döntöttem, rendben, tegyük ezt meg. Még meg tudom csinálni. Így sikerült összeszednem magam és újra megtaláltam a vezetés örömét. Az eredmények azonnal sokkal jobbak voltak, mint ’18-ban. A 2019-es talán az eddigi legjobb szezonom volt, különösen Lewis ellen.”



„Sok versenyt nyertem, főleg a szezon feléig, néha még a bajnokságot is vezettem, szóval elég erős év volt.”



Bottas, aki most az Alfa Romeóval versenyez és megerősítette, hogy a mélypontja óta eltelt években újra felfedezte a versenyzés szerelmét, ugyanakkor elmondta, hogy Hamilton domináns személyisége és teljesítménye miatt soha nem tudta elérni a kitűzött céljait a Mercedesben.



„Lewis sokáig a Mercedes része volt” – tűnődött Bottas.



„Mint pilóta és mint ember a csapatban ő a domináns személy. Szóval elég nehéz feljebb lépni, és soha nem tudtam úgy feljebb lépni, ahogy szerettem volna Lewis mellett, mert a csapat annyira összeforrt, és… ő Lewis. Szóval szinte mindenki felnéz rá. Szóval ez így megy.”



Bár 2017-ben sokan úgy gondolták, Bottas számára túl korán jött a Mercedes kínálta lehetőség, a finn úgy érzi, a váltás nem volt elhamarkodott.



„Kihívás volt, de határozottan készen álltam rá” – mondta.



„Az egyetlen dolog, amire gondoltam, amikor csatlakoztam a csapathoz, hogy most, idén meg akarom nyerni a bajnokságot, ez volt a hozzáállásom.”



„Azt hiszem, elég kemény voltam magammal szemben, mert ez nem történt meg. Azt mondtam, hogy ó, rendben, jövőre megpróbálom, még keményebben. Nem történt meg. Szóval tényleg nem volt könnyű elfogadni azt a helyzetet, hogy nem olyan könnyű legyőzni Lewist, amikor a csúcson van.”



„Most, ha visszagondolok, nagyszerű iskola volt számomra, oly módon, hogy néha sokat tanultam magamról, hogy egy kicsit hosszabb pórázra engedjem magam, és bizonyos értelemben ne legyek túl kemény. Nagyon-nagyon örülök, hogy megtörtént” – zárta szavait.

Borítókép: Dan Istitene - Forma 1/Formula 1 a Getty Images