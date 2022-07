A Francia Nagydíj Bottasnak és az Alfa Romeonak is csalódást keltő volt, a versenyző azonban bízik abban, hogy ez csak egy egyszeri félrelépés volt és már Magyarországon visszatalálnak a helyes útra.

Észrevehető, hogy a kifejezetten pozitív szezonkezést követően az Alfa versenyzői szépen lassan visszaestek, az utolsó három versenyen pedig sem Bottas, sem pedig Guanyu Zhou nem szerzett pontot.

Bottas most elárulta, hogy a Magyar Nagydíjra a csapaton belül is sokan úgy tekintenek, mint az a futam, ahol végre fordulhat a szerencséjük. Több fejlesztést is hoztak a Hungaroringre, habár ezeket egyelőre csak a finn kapta meg.

„A Francia Nagydíj igazi mélypont volt. Remélem, innen már felfelé megyünk majd.”



„A szenvedésünk oka az is lehetett, hogy Barcelonában kaptunk utoljára frissítéseket. Körülöttünk a csapatok sorra fejlesztenek, most pedig végre nekünk is van valamink!”

One last opportunity before the summer: it’s good to be back, Budapest!#HungarianGP pic.twitter.com/aUrbqw0vXw — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) July 29, 2022

Fotó: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images