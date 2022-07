A Ferrari szezonja jól kezdődött, ám néhány technikai és taktikai hiba miatt a szezon féltávjára alaposan lemaradtak a világbajnoki címért folyó harcban a jelenleg vezető Red Bulltól. A maranellóiak csapatfőnöke azonban bizakodó, és úgy gondolja, még semmi sincs veszve.



A Francia Nagydíj legnagyobb vesztese Charles Leclerc lett, aki a futam egyharmadánál a vezető pozícióból kényszerült kiszállni, amikor falnak csapódott. A monacói pilóta hibájának köszönhetően az éllovas Max Verstappen ölébe hullott a győzelem, így a holland 63 pontra növelte előnyét a vb-címért folytatott harcban, míg a Red Bull 82 ponttal elhúzott a Ferraritól.



Bár a különbség óriásinak tűnik, nem áthidalhatatlan, legalábbis a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto szerint, aki azt mondja, csapata most csak annyit tehet, hogy a hátralévő összes futamon győzelmet arat. A szakember elárulta, hogy nem figyelnek a rivális csapatra, csak arra összpontosítanak, hogy a maximumot hozzák ki magukból.



„Nem tudom, mert nem számolom a pontokat. Ha megkérdezték volna a verseny előtt, milyen különbséggel vezetett a Red Bull vagy Max, nem tudtam volna neked válaszolni” – felelte arra a felvetésre, hogy reményeik a Red Bull botlásaiban vannak-e.



"Amire összpontosítunk, az az, hogy megpróbáljuk minden egyes versenyből kihozni a maximális eredményt. Ez itt Paul Ricardban nem történt meg, de azt hiszem, már most Magyarországra koncentrálunk, és ott az 1-2-ért megyünk.”



"Szerintem minden egyes verseny ugyanúgy számít, mint a többi. A szezon végén elszámolunk, és meglátjuk, hol tartunk."

„Szerintem a jó csomagot fontosabb látni” – magyarázta.



„Nincs olyan ok, ami kizárja, hogy mostantól megnyerjük meg mind a 10 versenyt. Úgy gondolom, hogy pozitívan kell nézni a dolgokat, és és szeretek pozitív lenni és optimista maradni. Történhet valami Max-szal és a Red Bull-lal? Velük is megtörtént már, mint velünk. Lehet, hogy ez is megtörténik. De nem számítok rá. Azt hiszem, magunkra kell koncentrálnunk, és a legjobbat kell tennünk."



„Amit mondtam Charlesnak, az az, hogy a dolgok bonyolultabbak, de nem lehetetlenek” – mondta.



„És egyszerűen jobban fogjuk élvezni, ha a végén győzelemre tudjuk váltani. Minden egyes versenyen koncentrálnunk kell. Ha visszagondolok az elmúlt futamokra, mindig nagy potenciál volt bennünk. A potenciál megvan. A versenyzők fantasztikusak. Szóval nagyon pozitív vagyok” – zárta szavait

Borítókép: Clive Rose/Getty Images