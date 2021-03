A leghosszabb és a leggyorsabb városi pályán kerül sor idén a Forma-1 történetének első Szaúdi Nagydíjára Dzsiddában.

A rendezők és az F1 irányítói csütörtökön mutatták be a német Hermann Tilke által tervezett pályát, mely 6,175 kilométer hosszú lesz, és 27 kanyar található rajta.



Az első szaúdi GP-re a tervek szerint december 5-én kerül sor, a versenyautók várhatóan 322 kilométer/órás csúcssebességet érhetnek el a dzsiddai aszfaltcsíkon.

Egy körön az átlagsebesség az előzetes számítások szerint akár 250 kilométer/óra is lehet.

Welcome to the fastest street circuit in #F1.



Average speeds of 250km/h+

27 corners

Stunning Red Sea backdrop



This is Jeddah. This is the #SaudiArabianGP. pic.twitter.com/6jD37ZkEkp