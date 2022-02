Bemutatta zöld színben pompázó idei Forma-1-es versenyautóját csütörtökön az Aston Martin istálló.

A brit sportautógyár csapatának AMR22 kódjelű versenygépén jól észrevehetők a szabálymódosítások miatt végrehajtott különbségek, így a leegyszerűsített első és hátsó szárny, valamint a nagyobb, 18 col átmérőjű kerekek.

Az Aston Martin két versenyzője a tavalyi idényhez hasonlóan a négyszeres világbajnok német Sebastian Vettel és a kanadai Lance Stroll lesz.

Az istálló vezetésében is történt változás a téli szünetben: Otmar Szafnauer csapatfőnök távozott, helyét Mike Krack vette át.

A 34 éves Vettel a bemutatón azt mondta, egyelőre "nincsenek elvárásai", mert még nem tudják, hogy a módosítások közül melyik válik be, és melyik nem.



"Szerintem jól néz ki az autónk, de a legszebb mindig az, amelyik a leggyorsabb" - mondta Vettel.



Az Aston Martin a harmadik F1-es istálló, amely leleplezte a 2022-es versenyautóját, igaz, a Haas csak egy digitális prezentációt tartott, az egyéni világbajnoki címvédő Max Verstappen csapata, a Red Bull pedig inkább az új festést, mint a majd valóságban is látható versenygépet mutatta be.

A rekordhosszúságú, 23 futamos idény március 20-án, a Bahreini Nagydíjjal kezdődik.

