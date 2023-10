A katari extrém hőség után a versenyzőknek ismét 30 Celsius-fok feletti perzselő körülményekkel kell majd megbirkózniuk a hétvégén, amikor is az austini pályán fognak száguldozni.

A Red Bull azonban addig is igyekszik hűteni a levegőt az RB19-es legújabb festésével, amivel a hétvége során Max Verstappen és Sergio Perez fognak versenyezni.

Az osztrák csapat kifejezetten amerikai hangulatban fog versenyezni és ezt tükrözi a festésük is, ami piros, fehér és kék színben fog pompázni.

Texas style How the RB19 will look in Austin #F1 pic.twitter.com/IvMtzwo5kv