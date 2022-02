Bemutatta hétfőn az idei Forma-1-es versenyautóját az Alpha Tauri istálló, amelynek csapatfőnöke szerint csökkenteni kellene a világbajnoki sorozat futamainak számát.

A Red Bull fiókcsapataként működő alakulat a Twitter-oldalára feltöltött rövid videóban rántotta le a leplet az AT03 kódjelzésű versenygépről, pontosabban leginkább az idei fényezésről, mert a valódi versenyautót vélhetően csak az első hivatalos teszten láthatják majd a szurkolók. A 2021-ről idénre halasztott szabálymódosítások miatt a legtöbb istálló nem teljes valójában prezentálta a 2022-es konstrukciót, az aerodinamikai és egyéb változtatásokat ugyanis a csapatok nagy része próbálja titokban tartani az utolsó pillanatig. A prezentáció után Franz Tost, az Alpha Tauri csapatfőnöke nem az autóról beszélt elsősorban, hanem arról, hogy szerinte egy idényben elegendő lenne 18-20 Forma-1-es futamot rendezni. Az idén rekordot jelentő mennyiségű, 23 versenyhétvégére kerül sor.

"Tavaly szerencsénk volt, mert a futamok nagy része érdekes és izgalmas volt, a nézők sok csatát láthattak, de nem várhatjuk el, hogy ez mindig így legyen" - mondta az osztrák szakember, aki szerint az F1 azzal is megőrizné különlegességét, ha kevesebbszer látná egy évben a mezőnyt a közönség.

