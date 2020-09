Sok rekordot tartanak számon az F1-ben, mégis az egyik legkülönlegesebb a versenyek száma amelyen egy versenyző elindult. Nem túlzás azt mondani, hogy gyakorlatilag ez az egyik legjobb mérőszám annak a kimutatására, hogy melyik versenyző mennyire tapasztalt.

Kimi Räikkönen a hétvégi Orosz nagydíjon beállította az F1-es futamokon elrajtolás számainak rekordját. Ezt eddig a brazil Rubens Barrichello tartotta aki 19 szezonon keresztül (1993-2011) volt a száguldó cirkusz tagja és 322 futamon rajtolt el.

A finn jégembernek a 322 versenyen indulás 17 teljes szezon, és a jelenlegi szezon 10 versenyével együtt jött össze, ami előre vetíti azt is, hogy az ő rekordja nem feltétlen fog sokáig állni a jelenlegi (az idei év kivételével) évente 21-22 rendezett versennyel.





Fontos megemlíteni, hogy Kimi két teljes évet kihagyott amikor 2010-2011-ben egy F1-es versenyen sem állt rajthoz. Ezen kívül ahogy Barrichellonak úgy Räikkönnennek is voltak kihagyott futamai teljes szezonokban is. A 2005-ös USA nagydíjon a Michelin gumit használó autók nem indultak el, illetve a 2013-as év utolsó két versenyén nem állt rajthoz Kimi "hátfájdalmak" miatt.

Kiminek Rubens Barrichello is üzent!



