A hétvégén Ausztráliában kezdődik a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság történetének 71. szezonja, melynek első felét biztosan beárnyékolja a világszerte tomboló koronavírus-járvány, de a címvédő brit Lewis Hamilton ennek ellenére egy régóta fennálló rekordot dönthet meg, és jó esélye van hetedik világbajnoki címének megnyerésére is.

A Mercedes 35 éves sztárja minden bizonnyal változatlanul a mezőny legjobb autójában ülhet, legalábbis a hivatalos tesztek eredményei, és a tavalyról nagy valószínűséggel sikeresen átmentett műszaki fölény miatt. Hamilton F1-es pályafutása során 250 futamon indult, ebből 84-et nyert meg, így már csak nyolc GP-diadal hiányzik neki ahhoz, hogy megdöntse a legendás hétszeres világbajnok német Michael Schumacher vonatkozó rekordját.

Az örökranglistát ugyanis Schumacher vezeti 91 futamgyőzelemmel, a 2006. október 1. óta fennálló csúcsot azóta egyetlen versenyző sem tudta megközelíteni. A 2010 és 2020 közötti időszak meghatározó Forma-1-es egyéniségei közül viszont Hamiltonnak sikerülhet a bravúr, és tekintettel arra, hogy az elmúlt két esztendőben egyformán 11-11 GP-n nyert egy idényen belül, ebben az évben reális esélye van az előzésre.



Lewis Hamilton teszteli a Mercedes új csodáját. (Fotó: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images)



A téli szünetben és a szezon előtti barcelonai tesztelésen történtek alapján a szakértők többsége azt valószínűsíti, hogy a Mercedesnek a Red Bull lesz a legnagyobb kihívója, a Ferrari pedig akár még a harmadik helyre is csak nehezen érhet oda.

Az olasz istállónak nem tett jót, hogy a tavalyi motorjának vélt szabálytalansága miatt indított hosszas vizsgálódást a Nemzetközi Automobil Szövetség elegendő bizonyíték híján zárt ajtók mögötti megállapodással zárta le, az egyezség tartalmát azonban nem hozták nyilvánosságra. Ez ellen a tízből hét csapat közös közleményben tiltakozott, csak az a két istálló nem írta alá, amelynek a Ferrari a motorbeszállítója.



Wéber Gábor, az M4 Sport vezető Forma-1-es kommentátora szerint a tesztek és a számok alapján a Mercedeshez a Red Bull lehet a legközelebb, nagyjából két-háromtized másodpercre, a Ferrari pedig a Renault, McLaren, Racing Point hármas mögé szorul.

"Persze a teszteken történteket alapul véve mindig nagyon nehéz sorrendet felállítani, ez inkább csak egy játék a számokkal és az adatokkal, de a számok ezt mutatják, és ezek alapján az utolsó hármast a Haas, az Alfa Romeo és a Williams alkotja" - mondta az MTI-nek Wéber. A kommentátor hozzátette, az igazi kérdés az lesz, hogy a Ferrarinak és a teszteken kevésbé jól teljesítő csapatoknak mekkora lesz a lemaradásuk az ellenfelekhez képest, ugyanakkor ezeknek az istállóknak jól jöhet az, hogy a koronavírus-járvány miatt futamok maradnak és maradhatnak el.



"Egyelőre úgy tűnik, hogy Bahreinben lesz futam, csak zárt kapuk mögött, míg az idény harmadik állomásának, a vietnami futamnak a sorsa bizonytalan. Ha nekem kellene tippelnem, akkor azt mondanám, a jelenlegi helyzetben 99 százalék, hogy nem lesz április elején verseny ott" - mondta Wéber, hozzátéve, hogy az így kialakuló egy hónapos, vagy még hosszabb szünetben a hátrányban lévő csapatok tudnak dolgozni az autóikon.



A szezonnyitó ausztrál GP helyszínén, Melbourne-ben a Forma-1-et is utolérte a koronavírus-járvány: a McLaren egy, a Haas két munkatársát lázas panaszokkal karanténba helyezték, de a versenyhétvége halasztásáról, vagy törléséről egyelőre nem született döntés.



Úgy tűnik, az Ausztrál Nagydíjat sem kerüli el a koronavírus. (Fotó: Chris Putnam/Barcroft Media via Getty Images)



Hamilton csütörtökön azt nyilatkozta, "sokkolta", hogy az idény első futamát a tervezetteknek megfelelően kívánják megrendezni, és szerinte a szervezők a gazdasági érdekeket az emberek egészségének védelme elé helyezték.



"Nagyon meg vagyok lepve, hogy itt vagyunk, mert persze jó, hogy vannak versenyeink, de most is rengeteg szurkoló van itt a helyszínen. Nekem úgy tűnik, hogy bár talán egy kicsit késve, de a világ minden részén reagálnak a kialakult helyzetre, a Forma-1 mégis minden intézkedés nélkül megy tovább" - jelentette ki Hamilton, majd hozzátette: "a pénz az úr, és nem gondolom, hogy ezzel kapcsolatban nem fogalmazhatom meg a saját véleményemet".



Carlos Sainz, a McLaren spanyol versenyzője azt mondta, mindannyian aggódnak a kialakult helyzet miatt, a mezőny rangidőse, a finn Kimi Räikkönen szerint pedig valószínűleg nem az a helyes, hogy most Ausztráliában tartózkodik az egész mezőny. "Persze ez az egész nem rajtunk múlik, nem a mi döntésünk, mert ha a csapatokra bízták volna, akkor talán nem lennénk most itt" - nyilatkozta az Alfa Romeo 40 éves pilótája.



A szezonnyitó Ausztrál Nagydíj pénteki első szabadedzését - közép-európai idő szerint - pénteken 2 órakor, a második gyakorlást 6 órakor rendezik. Az időmérő edzésre szombaton 7 órakor, az 58 körös futamra pedig vasárnap 6.10 órakor kerül sor Melbourne-ben. Az M4 Sport ebben az idényben is közvetíti a szabadedzések jelentős részét, a szombati időmérőket, és a versenyeket is.

Borítókép: Mark Thompson/Getty Images