A Forma-1 irányítói a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA), valamint a bahreini és a vietnami szervezőkkel és autósport-szövetségekkel közösen úgy döntöttek, hogy elhalasztják a jövő hétvégére tervezett bahreini és az április első hétvégéjére kiírt vietnami futamokat. Az idény május végén, Európában kezdődhet.

A Forma-1 vezetősége a pénteken kiadott közleményében azt írta "a hétvégi Ausztrál Nagydíj törlése után és a világszerte terjedő koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében" hozták meg a döntést, mert a legfontosabb változatlanul "a világbajnokságon résztvevő csapatok tagjainak és a szurkolóknak az egészsége és a biztonsága".



Hozzátették, a továbbiakban folyamatosan egyeztetnek majd a bahreini és a vietnami szervezőkkel, hogy ha javulnak a körülmények, akkor közösen megtalálják a két verseny pótlására a megfelelő időpontot.



A közlemény szerint a Forma-1 irányítói a FIA-val közösen abban reménykednek, hogy a világbajnokság idei szezonja május végén, Európában elkezdődhet, ugyanakkor a koronavírus-járvány európai terjedése miatt ezt a lehetőséget napról napra felülvizsgálják majd.



"Tekintettel a járvány miatt kialakult globális helyzetre, most az a helyes, hogy a rendelkezésre álló idő alatt minden körülményt figyelembe véve meghozzuk a megfelelő döntéseket" - idézte a közlemény a Forma-1-et irányító Chase Carey-t.



Jean Todt, a FIA elnöke azt mondta, a most rendelkezésre álló információk alapján az egyetlen lehetséges döntés az volt, hogy halasztják a soron következő nagydíjakat.



"Továbbra is támaszkodunk az Egészségügyi Világszervezet, valamint a nemzeti kormányok ajánlásaira és tanácsaira, és velük szoros együttműködésben dolgozunk a következő időszakban" - tette hozzá a francia sportvezető.



Borítókép: Mark Thompson/Getty Images