Az FIA új technikai irányelvet vezetett be a pattogásal kapcsolatban, ami Ted Kravitz szerint negatív hatással lesz majd a Mercedesre.



A Forma-1 rajongói az idei szezonban sokszor láthatták, hogy számos istálló küzd a pattogás problémájával. Ennek egy része az új szabályozásnak és a talajhatás visszatérésének köszönhető, míg egy része az idén alkalmazott merevebb autóbeállításoknak, valamint az alacsonyabb profilú abroncsoknak köszönhető. A pattogással kapcsolatos probléma Bakuban csúcsosodott ki igazán, ahol Daniel Ricciardo, Pierre Gasly és Lewis Hamilton is erős hátfájdalomra panaszkodott, sőt utóbbi az autójából is alig tudott kiszállni a versenyt követően.



Az FIA úgy döntött, hogy beavatkozik egy műszaki irányelvvel, amely kimondja, hogy a pattogással küszködő csapatoknak meg kell változtatniuk autójuk beállítását, hogy megvédjék a pilótáikat, és korlátozzák a „függőleges oszcilláció” szintjét.



Egyelőre nem erősítették meg, hogy ez az irányelv azonnal hatályba lép-e a hétvégi Kanadai Nagydíjon, de lényegében a közeljövőben látni fogjuk, hogy a csapatok kompromisszumokra kényszerülnek az autók beállításaiban, annak érdekében, hogy biztosítsák pilótáik egészségét. Úgy tűnik, hogy hátráltathatja majd a Mercedest, amely a szezonkezdet óta küszködik az optimális beállítások megtalálásával. Ezzel egyetért a Sky Sports riportere Ted Kravitz is.



„Ez eléggé meglepő, mert a Mercedes az elmúlt néhány hetet és a versenyeket azzal töltötte, hogy tegyen valamit a pattogás problémája ellen, az autók porózusságának megoldása érdekében, ami egy aerodinamikai jelenség.”



„Tulajdonképpen az utolsó versenyen ez nem az aerodinamikai jelenség volt. Az a tény, hogy a Mercedes nagyon alacsonyan hajtotta az autóit a földtől, és az autók nekiütköztek a pályának.”



„A Mercedes azt akarta hallani az FIA-tól, hogy mindenki emelje fel az autóját. Ehelyett, amit kaptak, az egy műszaki irányelv, amely azokhoz az emberekhez szól, akiknek az autói pattognak, nevezetesen a Mercedesnek.”



„Tehát ez a Mercedes ellen kezdhet el működni, és ez nagyon negatív hatással lehet Lewis Hamilton szezonjára. Az általuk elmondottak alapján az FIA meg fogja vizsgálni a pattogás megállításának módjait, ami a Mercedes esetében csak annyit jelent, hogy felemeljék az autót, hogy az autó ne érje tovább a talajt és ne okozzon fájdalmat Lewis Hamiltonnak és George Russellnek.”

Borítókép: Twitter.com/Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team