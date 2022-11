A Forma-1-nél azt fontolgatják, hogy változtatnak a sprintfutamok lebonyolításán.



A sportég 2021-ben mutatta be a formátumot, annak érdekében, hogy látványosabbá és érdekesebbé tegye a versenyhétvégéket. Az ilyen futammal is rendelkező versenyhétvége során az időmérő edzéseket a pénteki versenynapon bonyolítják le, míg a vasárnapi rajtrács a szombati sprintfutam végeredménye alapján alakul ki.



Ilyen versenyszámból a tavalyi és az idei szezon alatt is háromszor találkozhattak a versenyzők és a nézők, ám a 2023-as szezonban már 6 sprintfutammal terveznek a szervezők.



Bár Max Verstappen az eddigi sprintfutamokat sikerrel abszolválta, mégis sokat támadta a formátumot, mivel szerinte a pilóták a rövid versenyen szerezhető alacsony pontszám miatt nem mernek kockáztatni, ugyanakkor mégis fennáll egy-egy baleset kockázata, ami alapjaiban változtathatja meg egy-egy pilóta versenyhétvégéjét.



Most úgy tűnik a Forma-1 vezetői meghallották a pilóták szavait. A legfrissebb hírek szerint ugyanis azt fontolgatják, hogy a következő szezontól kezdve a vasárnapi futam eredménye nem a szombati sprintfutam alapján alakulna ki. Eszerint a hagyományokhoz híven az időmérő edzés határozná meg a vasárnapi rajtsorrendet, ugyanakkor szombaton az eddigiekhez hasonlóan pluszpontokat szerezhetnének a versenyzők.



Az FIA eddig azonban még nem erősítette meg ezeket a híreket.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor