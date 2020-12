A Haas december 1-jén jelentette be, hogy jövőre Nikita Mazepin lesz az egyik versenyzőjük. Most azonban úgy tűnik a fiatal orosz elsősorban nem a pályán nyújtott teljesítményével kerül rivaldafénybe, hanem botrányaival.



Rögtön a kinevezését követően az egyik közösségi oldalon arról számolt be egy fiatal lány, hogy Mazepin több üzenetben arra kérte őt, hogy küldjön neki meztelen képeket. Miután ez nem történt meg, a versenyző azt írta neki, nem ér rá olyan csajokkal foglalkozni, akik nem adják könnyen magukat. Az állítást az érintett képernyőfotókkal is igazolta.



Még alig csitultak el az ezáltal keletkezett hullámok az orosz körül, most újra forrnak körülötte az indulatok. A 21 éves pilóta Instagramján tett közzé egy sztorit, amelyben az látható, hogy autójában egy modell ül a hátsó ülésen, lecsúszott, a mellét nem takaró ruhában.



A videón az is jól kivehető, hogy Mazepin hátrafordul és markolászni kezdi a nő melleit, aki elhúzza magát és középső ujját a kamerába mutatva reagál a történtekre.

A felvétel hamar eltűnt a versenyző közösségi oldaláról, azonban úgy tűnik ez sem segít rajta, hiszen arra már többen lementették azt.



Az újabb botrányt a szurkolók sem hagyták szó nélkül, többen egyenesen azt követelik, hogy a versenyzőt azonnal tegyék ki a sorozatból.

„Egy olyan férfinak, mint Nikita Mazepin nem szabadna olyan nevek mellett helyt kapnia, mint Lewis Hamilton, vagy Sebastian Vettel” – szól az egyik komment.

a man like nikita mazepin should not be allowed to stand next to men like lewis hamilton and sebastian vettel. #wesaynotomazepin — clo (@SEWIIIS) December 9, 2020



„Az F1-nek egy olyan térnek kell lennie, ahol mindenki biztonságban érezheti magát, korosztálytól, nemtől és bőrszíntől függetlenül. Hogyan valósulhat ez meg egy olyan beteg ember jelenlétében, mint Nikita Mazepin” – teszi fel a kérdést egy másik rajongó.

f1 community should be a safe space for everyone, for both men and women, of all ages, no matter the religion or skin color. How can anyone feel safe in the presence of a sick person like Mazepin? #WeSayNoToMazepin — Marija (@f1Marija_) December 9, 2020



„Mazepin több személyt zaklatott és bántalmazott. Többször tanúsított agresszív viselkedést, sokszor hangzottak el a szájából rasszista viccek és megjegyzések, de úgy tűnik egy halom pénzzel még mindig van neki hely. Undorító.”

tw // sexual assault & nikita mazepin

-

-

-

-

-

mazepin has assaulted and harassed more than one person, shown aggressive behavior more than once & made racist comments/ jokes and he still has a seat bc of money. disgusting to think about #WeSayNoToMazepin — helena (@formulahelena) December 9, 2020



Olyan is akadt, aki arra kérte az FIA-t, hogy nyújtsanak be keresetet Mazepin ellen, hiszen viselkedésével megszegte a Nemzetközi Sportkódexet.



This is a petition to the @FIA to trigger the second point of the Appendix B of the International Sporting Code against Nikita Mazepin. I don't think that what he done, as it is sexual harassment, fits with your interests and public image or benefits your reputation. pic.twitter.com/xL4JfdGLmu — José Carlos Luna (@_HallaiJC) December 9, 2020

Nem kellett sokat várni a Haas csapatának reakciójára sem. Az istálló tagjai Twitteren tettek közzé egy bejegyzést, melyben azt írták elfogadhatatlannak tartják pilótájuk viselkedését, és undorítónak tartják, hogy ezt megosztotta a közösségi oldalán. Hozzáfűzték a történteket belső ügyként kezelik, így a továbbiakban nem kívánnak hozzászólni az esethez.

TEAM STATEMENT: Haas F1 Team does not condone the behavior of Nikita Mazepin in the video recently posted on his social media. Additionally, the very fact that the video was posted on social media is also abhorrent to Haas F1 Team. (1/2) — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 9, 2020

Ezt követően maga Mazepin is reagált, és bocsánatot kért tettéért.

"Szeretnék bocsánatot kérni a viselkedésemért, azért, amit tettem és azért is, hogy ezt posztoltam a közösségi médiában. Sajnálom, hogy botrányt okoztam és szégyenbe hoztam a Haas csapatát. Tisztában vagyok vele, hogy nemcsak magamat, hanem sok más embert is cserbenhagytam ezzel, és hogy Forma-1-es pilótaként magasabb szintre kell lépnem. Megígérem tanulni fogok belőle" - írta Twitterén.

A Forma-1 és az FIA végül úgy döntött, hogy reagál a héten kirobbant, úgynevezett "Nikita Mezepin-ügyre".

"Határozottan támogatjuk a Haas F1 csapatát, Nikita Mazepin közelmúltbeli nem megfelelő cselekdeteire adott válaszában. Mazepin nyilvánosan bocsánatot kért a magatartása miatt, de ezzel az öggyel továbbra is foglalkozik a Haas F1 csapata. A sport etikai elvei, valamint sokszínű inkluzív kultúrája kiemelkedően fontos az FIA és a Formula 1 számára."

Forrás: formula1news.co.uk és f1only.fr

Borítókép: Joe Portlock - Formula 1/Formula 1 via Getty Images