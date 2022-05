Mohammed bin Sulayem, az FIA elnöke beszélt a Forma-1 ékszerviseléssel kapcsolatos tilalmáról, és arról, hogy a szabályszegés milyen hatással lehet Lewis Hamiltonra.



A hétszeres világbajnok két futamnyi türelmi időt kapott, hogy eltávolítsa az összes ékszerét, mivel néhány levételéhez műtétre van szükség. A Monacói nagydíjon azonban már nem kegyelmeznek a britnek. Bin Sulayem most arról beszélt, milyen következményekkel jár, ha Hamilton nem tesz eleget a szabálynak.



„Pénzbírságot szabhatunk ki” – árulta el a Marcának.



"Olyan ez, mint a gyorshajtás. Nem tudod megakadályozni, de megbírságolják az elkövetőt, akkor is, ha nem szándékosan tette. Nem engedheted el az embereket, mert ők a barátaid. Egy szabálynak kell lennie mindenki számára, és ennyi.”



"Imádom az ékszereket, nagyon szeretem, de az autóban nincs más választás. Az emberek azt mondják, hogy a szabályokat korábban nem tartották be. Ne kérdezzék, miért nem. Az emberek a régi rendszertől embereitől kérdezhetik csak meg, hogy miért van ez így” – tette hozzá.

Borítókép: Twitter.com/Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team