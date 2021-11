Szerdán Moszkván keresztül utaztam Szocsiba, és út közben azon gondolkodtam, hogyan lehet ez már az év utolsó versenyhétvégéje a WTCR-ben. Mintha egy szempillantás lett volna az egész, úgy repült el nekem ez az idény.

Egyrészt még nagyon élénken él bennem az első forduló előtti készülődés is, másrészt egyáltalán nincs bennem olyan érzés, hogy valaminek a végéhez érkeztünk. Ennél fogva úgy tekintek erre a versenyhétvégére, mint bármelyikre a szezonban.

Az eső lehet áldás és átok is

Sokan furcsán néztek rám, amikor szóba került, hogy november végén Oroszországban lesz versenyem. Az orosz télről mindenki a fagyra, a hóra és a jégre asszociál, amihez nem az autóversenyzés a legidálisabb párosítás, de Szocsiban, a Fekete-tenger partján ennél jóval enyhébb időjárás a jellemző ilyenkor. Nagyjából olyan, mint Magyarországon, tíz-tizenöt fokos hőmérséklet lehet majd a hétvégén.

Viszont szombaton és vasárnap is valószínű az eső az előrejelzések szerint, ami megkavarhatja a lapokat. Nekünk ez lehet jó hír, de lehet rossz is, tekintve, hogy az Elantrával alig vagy szinte semennyit sem mentünk még esőben.

Mindettől függetlenül egyértelműen különleges verseny lesz, hiszen beállításokban, illetve a guminak a megfelelő hőmérsékletre hozásában is nagy kihívás előtt állnak majd a csapatok és a pilóták. Nekem újra kicsit az ismeretlenbe utazásról van szó, hiszen Szocsiban sem versenyeztem korábban, úgyhogy a videomegosztókon elérhető versenyfelvételekből, belső kamerás felvételekből igyekeztem felkészülni.

A pluszkilók itt extra nehézséget jelentenek

Maga a pálya nézői szempontból izgalmas futamok otthona lehet, hiszen hosszú egyenesek, kemény féktávok és széles aszfalt jellemzi, amiből következően több jó előzési pont is található rajta. Mindez, mármint a pálya karakterisztikája, megspékelve a kompenzációs súlyok változásával, ugyanakkor nem ad okot a túlzott bizakodásra a Hyundai számára.

A pluszsúlyok tekintetében, figyelembe véve azt, hogy a rivális márkák milyen könnyítéseket kaptak, összességében rosszabb helyzetben vagyunk, mint az előző versenyhétvégén. A pálya pedig nagyon érzékeny az extra kilókra, amit a hosszú egyenesekben elérhető magas végsebesség és a kemény féktávok is erősítenek. Az előzetes információk alapján az Audi, a Link&Co, a Honda és a Cupra is előttünk lehet nyers tempóból Szocsiban.

Az év végi dobogó is elérhető még

Ez azt jelenti, hogy legalább 16 versenyző jobb alaphelyzetből indul nálunk. Jól eltalált beállításokkal és a tökéleteshez közelítő teljesítménnyel el lehet kapni közülük néhányat, jó esetben akár hatot-hetet is, de ebből is látszik, hogy arra számítok, az idény talán legnehezebb hétvégéje előtt áll a Hyundai, így az időmérőn a top 10-be jutásra sincs garancia, és már sikernek lenne tekinthető, ha oda tudnánk férkőzni.

Van még esélyem a bajnokság első három helyezettje között végezni, ami komoly tétet ad az utolsó versenyhétvégének is, hiszen a dobogón állni mindig kitüntetett dolog, főleg ha ezt a bajnokság végén is elmondhatja magáról az ember. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, mindennek klappolnia kell és valószínűleg még ez sem elég, némi szerencsére is szükségem lesz. A stratégiámat azonban nem befolyásolja az év végi eredmény Szocsiban sem, ahol egyszerűen szeretném kiautózni a maximumot magamból és az Elantrából egyaránt.

Ha sikerül, az eredménytől függetlenül büszkén szállhatok majd ki a kocsiból.

Borítókép és forrás: michelisz.hu