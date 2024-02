Lewis Hamilton számtalan világbajnok ellen versenyzett már a Forma-1-es pályafutása során, de a hétszeres világbajnok egy olyan versenyzőt nevezett meg, akinek mindössze egyetlen győzelme van, mégis ő az egyik legtehetségesebb pilóta, aki ellen valaha is versenyzett.

Hamilton 2007 óta van a Forma-1-ben, amikor a McLarenhez szerződött. A brit egy kivételével minden világbajnoki címét a Mercedessel nyerte, és most arra készül, hogy 2025-ben a Ferrarival is nagy sikereket érjen el.

Annak ellenére, hogy olyan nagy bajnokok ellen versenyzett, mint Michael Schumacher, Sebastian Vettel és újabban Max Verstappen, Hamilton a lenygel Robert Kubicát nevezte meg, amikor a legtehetségesebb pilótákról kérdezték, akikkel eddig versenyzett.

„Robertet ismerem a legrégebb óta, 1998-ban kezdtünk el versenyezni egymással még a gokartos időszakban - számomra Robert az egyik legtehetségesebb versenyző, aki ellen valaha is versenyeztem" - állította Hamilton.

Lewis Hamilton says forgotten F1 driver who won just one race was 'one of the most talented' he ever faced pic.twitter.com/pYQ4q5srwn