Laurent Rossi, az Alpine vezérigazgatója szerint a Piastri-ügy megbontotta a Forma-1 egységét, így az istállójuk az egész akadémiát felszámolhatja.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, Oscar Piastri különös körülmények között, bírósági tárgyalások során hagyta el az Alpine csapatát és csatlakozott a McLarenhez.

Habár az ausztrálnak a francia istálló szerint szerződése szerint náluk kellett volna versenyeznie jövőre, a McLaren megnyerte a pert, így azon túl, hogy az Alpine-nak el kell engednie legnagyobb reménységét, még a perköltségeket is nyakukba varrták.

„A paddockban lévő emberek nagy része hasonlóan gondolkodik, mint mi.” – mondta Rossi.

„Ez nem tesz jót a sportnak. Azon túl, hogy minket károsítottak ezzel, az egész sportágra negatív fényt vetettek.”



„A probléma az, hogy manapság túlságosan nagy a szabadság a pilótapiacon. Ez pedig jelentősen károsíthatja azokat, akik energiát, pénzt és időt fektetnek abba, hogy tehetségeket neveljenek.”

Alpine will need to pay more than half a million euros in fees to the Piastri case now pic.twitter.com/QllJ662aj6