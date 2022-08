Otmar Szafnauer elárulta, hogy a Honda elszalasztotta a lehetőséget, hogy leigazolja a későbbi négyszeres világbajnok, Sebastian Vettelt.



Sebastian Vettel 2007-ben debütált a Forma-1-ben, ahol rögtön rekordot döntött. Az akkor 19 éves pilóta első versenyén pontot szerzett, így ő lett a sorozat történetének legfiatalabb pontszerzője. A remek kezdés után gyorsan felfelé ívelt karrierje, amely alatt végül 4 világbajnoki trófeát zsebelt be. De a német karrierje egészen máshogy is alakulhatott volna…



Erről nemrég az Alpine főnöke, Otmar Szafnauer beszélt, aki a BAR-nál kezdte pályafutását, majd a Hondához igazolt, hogy a Honda Racing Developments alelnöke és az F1-es csapat igazgatótanácsának tagja legyen. A most 57 éves szakember elárulta, korábban nagyon közel állt ahhoz, hogy megszerezze csapatának Sebastian Vettelt. Szafnauert Vettel visszavonulásról szóló bejelentését követően arra kérték, hogy idézze fel a német pilótával kapcsolatos legjobb emlékét. Ekkor mesélte el, hogy kis híjján sikerült megszereznie az akkor még nagyon fiatal pilótát.



„Seb odajött hozzám, és azt mondta, két hetes ablakom van. Fiatal volt, nem is tudom, 19 éves vagy valami olyasmi” – számolt be Szafnauer az Autosport hírügynökségnek.



„Van egy kéthetes időszakom, amikor lejár a szerződésem a Red Bullnál és azt hiszem, a BMW-nél is. Szóval, érdekli, hogy aláírjon? – kérdezte tőlem. Akkoriban ismeretlen név volt. De én azt mondom, igen, ez a gyerek jó! Két hetes ablak!”



„Tehát elmentem Gilhez (A Honda sportigazgatója), és azt mondtam, két hét áll rendelkezésünkre Seb Vettel leigazolására. Erre azt mondta, ne aggódj, rajta van a szemem."



„Hogy érted, hogy ráakadtál? Két hetünk van! – szóltam vissza. Aztán nem írtunk alá vele…”



Ők ketten végül egy szezonon keresztül dolgoztak együtt, amikor Vettel 2021-ben csatlakozott az Aston Martinhoz.



Azt persze nem lehet tudni, hogy mi történt volna, ha sikerült volna nyélbe ütni az üzletet, de talán egészen máshogy alakult volna Sebastian Vettel sorsa.

Borítókép: Mark Thompson/Getty Images