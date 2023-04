Az ausztrál pilóta nem kapott versenyülést az idei szezonra, így tesztpilótaként tevékenykedik.



Hazájának egyik rádiójában adott interjút, ahol szóba került Kimi Raikkonen és egy ominózus eset.

Ricciardo egy hosszabb autóban töltött idő után a wc-hez állt sorban, de túl sokan vártak a férfi illemhelynél, ezért úgy döntött, a nőit választja.

Pechére ahogy kilépett a mosdóból, Kimi Raikkonen állt vele szemben, aki poénosan csak ennyit szólt: „Minden nő oda jár, vagy valami hasonlót” – emlékezett vissza az ausztrál.

„Lényegében odaszúrt, hogy kislány vagyok. Akkor elhatároztam, hogy egy napon megmutatom neki, hogy férfi vagyok!”

