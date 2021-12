Aludtam rá egyet, de még mindig a tegnapi futam hatása alatt vagyok, ahogy a legtöbben, akik látták a tegnapi F1 finálét. A Mercedes mindkét óvását elutasították tegnap, azonban a fellebbezési szándékukat rögtön utána jelezték. Vegyük végig röviden, hogy mi miért történik most, és mi lehet belőle?

Mi volt a leintés utáni hivatalos procedúra?

- a Mercedes két külön óvást nyújtott be tegnap, darabonként 2.000€-ért, amit az ideiglenes eredmény kifüggesztését követő 30 percen belül kellett megtenniük,

- megóvták Verstappen "előzését" az SC fázis alatt, valamint a verseny újraindításának szabályosságát az SC fázist követően,

- a felügyelők meghallgatták mindkét érintett felet és elutasították az óvásokat, helyben hagyva a pályán született eredményt,

- a Mercedesnek az elutasítás kézhez vételét követő 1 órán belül írásban jelezni kellett a fellebbezési szándékát a felügyelők felé - ezt megtették,

- a fellebbezés 6.000€-ba kerül és szándék jelzését követő 96 órán belül kell elektronikus úton, és megerősítésként levélben is benyújtani az FIA Nemzetközi Fellebviteli Bíróságához az összeg befizetésével együtt,

- az FIA kijelőli az ügy bíráit és 30 napon belül döntést hoz, amit hivatalos formában tesz közzé.

Miért fellebez a Mercedes?

- a szabálykönyv SC-fázisra vonatkozó paragrafusainak megsértéséért a versenyirányítással szemben, mivel nem minden autót engedetek el visszavenni a körét, és a 48.12-es pont alapján az újraindítás csak a lekörözöttek felzárkózása utáni körben lett volna esedékes - azaz a befutónál, nem pedig egy körrel előtte.

Miért történhetett mégis máshogy tegnap?

- mert a szabálykönyv nem csak a teendőket írja le, hanem kivételeket is megnevez, vannak benne adott esetben egymást felülíró pontok és mindennek a tetejébe a versenyigazgatónak külön döntési jogköre néhány procedúrához - pl. az SC-fázisok esetén,

- ezeket az eseteket elsőkézből a rendezvényigazgató (Clerk of course) irányítja, az ő visszajelzései alapján dönt a versenyigazgató a követendő procedúráról. Amennyiben a mentés valamilyen okból elhúzódik, vagy veszélyes helyzet állna elő, akkor megtilthatja a lekörözöttek elengedését, ahogy ez tegnap is törént. Csakhogy ez a helyzet fél perccel később változhat is, a versenyigazgató pedig saját hatáskörben változtathat az eljáráson,

- a 8 lekörözött autóból csak ötöt engdetek el az újraindítás előtt, ami viszont nem mond ellent a szabálynak, mert az nem teszi kötelezővé minden autó elengedését, csak lehetővé teszi "bármely", körhátrányban lévő autó körének a visszavételét,

- Michael Masi tegnap azt az 5 autót engedte el, akik a mezőnyben, és nem a mezőny végén voltak, felülírva a szokásos procedúrát, amire megvolt a felhatalmazása, a szabályok szerint pedig azoknak mindent meg kell tenni a felzárkózásra, de ez nem az újraindítás feltétele,

- ugyanígy tett a verseny újraindításával kapcsolatban is, amikor ugyanabban a körben kihívta a biztonsági autót, amikor a lekörözöttek elmentek.

Mi lehet a végeredmény?

- a Mercedes visszavonhatja a fellebbezési szándékát csütörtök estig a sport érdekeire való tekintettel,

- a fellebbviteli bíróság összeül és 30 napon belül döntést hoz. Amennyiben helyben hagyja a felügyelők döntését, úgy Verstappen marad a világbajnok, amennyiben igazat ad a Mercedesnek, úgy Hamiltoné lenne a bajnoki cím.

Forrás: Facebook.com/ Wéber Gábor

Borítókép: Xpbimages.com