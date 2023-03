Fernando Alonso szerint az Aston Martin által mutatott fejlődés, még a Brawn GP teljesítményét is túlszárnyalja.



2008 végén a Honda anyagi problémák miatt távozott a Forma-1-ből. A csapatot végül Ross Brawn vásárolta fel 1 fontért és Brawn GP-nek nevezte el. Az istálló ebben a formájában mindössze egy évet töltött a sorozatban, azon idő alatt azonban mindent elért, amit el lehet. Jenson Button világbajnoki címet szerzett, a csapat pedig a konstruktőri címet is bezsebelte, mindezt úgy, hogy az előző évben a Honda a 9. helyen végzett.



Bármennyire is fantasztikusan hangzik ez a teljesítmény, Fernando Alonso úgy gondolja, hogy a tavaly hetedik helyen végző Aston Martin még ezt is lepipálja.

„A Ferrari 2020-ban és ’21-ben nagyon rossz volt, aztán a következő évben (tavaly) a bajnoki címért harcolt. A Ferrari tavaly megnyerte az év első két-három nagydíját és hatalmas lépést tett. A Brawn GP szintén óriási volt" – mondta Alonso.

„De talán az Aston Martin ugrása volt a legnagyobb. A többieknek segített egy szabálymódosítás, ráadásul a költségplafon miatt most még nehezebb ezt megvalósítani. Nagyon tehetséges emberek vannak a csapatunkban és nagyon jól indultunk. Remélhetőleg ez még csak a kezdet” – tette hozzá.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor