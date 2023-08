Fernando Alonso a Holland Nagydíjon ismét felállt a dobogóra, méghozzá közvetlenül Max Verstappen mögött, a második helyen célba érve.



A spanyol veterán a futamot követően nagyon lelkes és elégedett volt, hiszen az autó ismét jól működött alatta, és az erős szezonkezdés utáni visszaesést maga mögött hagyva ismét a pódiumon ünnepelhetett.

A Marca a Formula 1 hivatalos Twitter-oldalára hivatkozva emlékeztetett arra, hogy ezzel a dobogójával Alonso átadta a múltnak Michael Schumacher egyik rekordját is.

Fernando Alonso has set a new F1 record for the longest time between first and last career podiums



2003 Malaysian Grand Prix 2023 Dutch Grand Prix#DutchGP @alo_oficial pic.twitter.com/FqWzLrRswx