Fernando Alonso úgy véli, hogy a Forma-1 olyan szinten előre megjósolható, amilyenre a sportban sehol máshol nem volt még példa, ezért szerinte a sorozat még mindig „túl unalmas”.

A spanyol 2021-ben tért vissza a Forma-1-be az Alpine-nel, ebben a szezonban pedig teljesen új szabályváltoztatásokkal kellett szembenézniük a versenyzőknek és a csapatoknak. A járvány miatt csúszott igazából minden a szabályokkal kapcsolatban is, de már bevezették őket, viszont még semmi jele annak, hogy versenyképesebb küzdelmek lennének mindenki között.

Továbbra is teljesen egyértelműen kiemelkedik egy vagy két csapat, jelen esetben a Red Bull és a Ferrari. Eddig csak a Mercedes tudta alkalmanként megfenyegetni az első kettőt, bár Alonso maga is a pole-ért küzdött Ausztráliában, mielőtt hidraulika probléma miatt kiesett. Vizes körülmények között volt némi esélye az első sorra a Kanadai Nagydíjon. Összességében azonban Alonso még mindig úgy érzi, hogy a Forma-1 továbbra is túl kiszámítható.

„Sajnos a Forma-1 még mindig nagyon kiszámítható. Minden a Red Bullról és a Ferrariról szól. Csak Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz és Sergio Pérez tud nyerni. Nem tudok más sportágról, ahol ez így megy. Ezekkel az autókkal jobban lehet harcolni, ennek ellenére szerintem még mindig túl unalmas, de ez is a F1 része. Mindig lesznek olyan csapatok, amelyek gyorsabbak a többieknél” – mondta Alonso a NOS-nak.

Silverstone volt vitathatatlanul a legerősebb példa az új szabályok bemutatására, miután Leclerc régi gumikon próbálta megvédeni pozícióját a Safety Car utáni időszakban. Alonso része volt a Leclercre vadászó autók csapatának, ahol végül az ötödik helyen végzett.

„A silverstone-i utolsó szakasz szenzációs volt, de ez azért lehetett, mert a Safety Car összehúzta a mezőnyt. Hirtelen elém kerültek az éllovasok, de előtte a senki földjén autóztam a hatodik helyen. Nem volt túl izgalmas.”

Alonso elismeri, hogy visszatérésének örömét kissé elrontotta a Ferrari és a Red Bull dominanciája, de továbbra is motivált, hogy bebizonyítsa, jobb versenyző, mint 2021-ben. És amikor képes felborítani az esélyeket, mint Kanadában, az szintén nagy elégedettséget okoz neki. Arra a kérdésre, hogy a Red Bull és a Ferrari tönkreteszi-e a visszatérését, Alonso így válaszolt.

„Egy kicsit. Természetesen hiányoznak a kiélezett dobogós párharcok. Nagyszerű érzés, amikor egy ideig remekelhetek, mint Kanadában, amikor Max mellett indultam az első sorban. Ebben a szezonban olyan dolgokat mutathatok meg, amelyeket az emberek már nem várnak el tőlem. Mindig ez volt az erősségem, és ez büszkeséggel tölt el. Ez vezérel: jobb versenyzőnek lenni, mint 2021-ben. Ebben a sportban önmagad ellen is versenyezel. Elégedett vagyok ezzel a szezonnal. Elég versenyképesek vagyunk, de követtünk el néhány hibát, és sok balszerencsénk volt. Az autó nem elég megbízható, ennek eredményeként nem gyűjtöttünk elég pontot. Ennek ellenére a dolgok jó irányba haladnak. A Red Bull és a Ferrari még mindig túl messze van, de a különbség csökkent. Van még hova fejlődni.”

Borítókép és fotók: Tóth Zsombor / Sport365