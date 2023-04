Fernando Alonso szerint a pilóták szeretnék tudni, hogy miért volt szükség a piros zászlókra az Ausztrál Nagydíjon.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Ausztrál Nagydíjat háromszor is félbeszakították piros zászlóval. Először az első kör után állították meg a versenyt, miután Alexander Albon korlátnak ütközött a 6-os kanyarnál. Ezt követően néhány körrel a futam vége előtt lendült a piros zászló, amikor Kevin Magnussen szenvedett balesetet a 2-es kanyar kijáratánál. A második újraindítás során a mezőny egy része összecsúszott, így a versenybírók harmadszor is úgy döntöttek, megszakítják a versenyt.



A Nagydíj leintése után a piros zászlókkal kapcsolatos döntéseket többen is kritizálták. Közéjük tartozik Fernando Alonso is, aki szerint a versenyzőknek jogában állna tudni, miért volt szükség az említett megszakításokra.



„Őszintén szólva meglepett az összes piros zászló” – mondta Alonso.

„Amikor a Williams ott volt a 6-os kanyarban, átmentünk rajta egyszer a Safety Car mögött, és egy kicsit kavicsos volt, de semmi rossz nem volt a pályán” – mondta értetlenkedve, majd azt is hozzátette a pilóták nem kapnak meg minden információt az FIA-tól.

„Soha nem tudjuk az autóban, hogy mi történik magán a pályán. Úgy gondolom, hogy az FIA-nak több információja van, mint nekünk.”

„Tehát, ha piros zászló van, annak oka van. Valószínűleg Bakuban megkérdezzük, mi volt az oka a másodiknak?”



„Tudom, hogy az első egyenesben volt egy darab abroncs, de maga az autó a 4-es kanyar belsejében volt, így ott egészen biztonságban éreztem magam. És a biztonsági autó ilyen helyzetekre van, szóval igen, nekünk talán más volt a véleményünk.”

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor