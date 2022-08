Idő előtt véget ért a belga futam Lewis Hamilton számára, aki Alonsóval ütközött az első körben, így kiállni kényszerült.

Az esetnél a brit nem hagyott elég helyet Alonsónak, hibájából adódóan pedig kiesett. A spanyol a csapatrádión kifejezetten agresszív hangnemben fejezte ki nemtetszését Hamilton manőverét illetően.

„Ez a srác idióta! Csak akkor tud versenyezni, ha a mezőny elejérőn indul!” – fakadt ki Alonso.

A futamot követően Hamiltont is megkérdezték az esetről, aki elmondta, vállalja a felelősséget a történtekért, mivel ő volt a hibás.

„Visszanézve a felvételeket, valóban nem hagytam elég helyet Alonsónak.”

„Pont a holtteremben volt, nem hagytam elég helyet. Ez az én hibám volt, sajnálom és elnézést a csapattól.”

A brit arra is reagált, hogy Alonso leidiótázta az eset után:

„Nem igazán számít, hogy mit mondott. Ahogyan mondtam, az én hibám volt, nem láttam őt.”

The contact between Lewis Hamilton and Fernando Alonso...#F1 #BelgianGP #LewisHamilton #FernandoAlonso pic.twitter.com/DlmggBHQnQ