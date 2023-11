A 2005-ös San Marinó-i futamot a legendás Michael Schumacherrel szemben megnyerő Fernando Alonso szerint akkoriban könnyebb volt sakkban tartani a riválisát, mint legutóbbi hétvégén Brazíliában, ahol Sergio Perez ellen vívott ádáz küzdelmet.

2005-ben a Forma-1-ben még nem volt DRS, azaz állítható hátsó szárny, ami akkoriban nehezebbé tette az előzést. Manapság az állítható hátsó szárny segítségével, ha a hátul haladó versenyző egy másodpercen belülre ér az előtte haladóhoz képest, akkor igen nagy százalékban sikeres előzést tud végrehajtani.

Ez azt jelentette, hogy amikor 2005-ben Imolában a Ferrari pilótája, Schumacher közeledett Alonso hátsó szárnyához, a regnáló hétszeres világbajnok a fiatal feltörekvővel szemben ádáz kerék a kerék elleni csatát vívott, amiből végül Alonso egy remekül végrehajtott versenyzéssel került ki győztesen.

Fernando Alonso elismeri, hogy a mai DRS megkönnyíti a hátul haladó versenyző dolgát.

2005-ös összecsapásuk alkalmával Schumacher 10 körrel a vége előtt teljesen felzárkózott a Renault pilóta hátsó szárnyára, és körről körre üldözte őt, de végül 0,215 másodperccel lemaradt a győzelemről, amit végül Alonso húzott be.

A múlt vasárnapi Sao Paulo-i Nagydíjon ismét szoros volt a befutó az immár kétszeres világbajnok számára, mivel a spanyol több mint 30 körön keresztül tartotta maga mögött Perez Red Bullját, és végül 0,053 másodperccel megelőzve a mexikói pilótát, megszerezte a harmadik helyet.

This photo of Alonso and Perez battling to the finish line



(via tymandan/IG) pic.twitter.com/XQeDHrRW6X