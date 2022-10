Kész rémálommá változott a jubiláló futam Fernando Alonso számára, akinek a futam felénél motorhiba miatt kellett félreállnia. Később csapattársa, Esteban Ocon szintén motorproblémák miatt kellett, hogy feladja a futamot, így dupla DNF-el, 0 ponttal zárta az istálló a hétvégét.

Alonso a futamot követő interjúja során nem kertelt, indulatosan bírálta csapatát.

„Pfff, megint elment 8 vagy 10 pont. Körülbelül már 50 pontot buktunk eddig is, most ezzel együtt már 60-at, ez pedig elfogadhatatlan!”



„Nagyon ideges vagyok, mert egész hétvégén jól mentem és ismét egy buta technikai hiba történt.”

Fernando Alonso nem véletlenül beszélt ilyen nyíltan, ugyanis már hivatalos, hogy a szezon végén elhagyja az Alpine-t és az Aston Martinnál folytatja pályafutását. Valószínűleg ez a hétvége sem ingatta meg abban, hogy jó döntést hozott-e.

Fernando Alonso watching the race from the grandstand is nothing I would ever like to see pic.twitter.com/K0Usps1eIR