Fernando Alonso bocsánatot kért a csapatrádión keresztül tett dühös kirohanásáért, melyben idiótának nevezte Lewis Hamiltont.



A McLaren színeiben korábban csapattársakként versenyző pilóták a Belga Nagydíj rajtját követően akadtak össze, miután Lewis Hamilton megpróbálta megelőzni a spanyolt. A hétszeres világbajnok azonban túl közel került ellenfeléhez, melynek következtében összeakadtak, az autója pedig a magasba emelkedett. A földre való visszaérkezéskor Hamilton autója olyannyira megsérült, hogy nem tudta folytatni a versenyzést. Bár Alonso a pályán tudott maradni, mérhetetlenül dühös volt, amit a jól mutatott a csapatrádión küldött üzenete is.



„Micsoda idióta, aki kívülről zárja be az ívet. Úgy értem, megarajtunk volt, de ez a fickó csak akkor tud nyerni, ha az első helyről indul” – jelentette ki.



Hamilton az esetet követően magára vállalta a felelősséget az incidensért, Alonsónak pedig békeüzenetet és egy dedikált sapkát küldött. Alonso néhány nappal a balesetet követően belátta, hogy nem megfelelő nyelvezetet használt és egy interjúban kért bocsánatot egykori csapattársától.



„Nagyon felfújták ezt a dolgot” – mondta Alonso Zandvoortban az újságíróknak.



„Először is Lewisról van szó, ő egy bajnok, korunk legendája, és ha valaki mond valamit egy brit pilóta ellen, az utána hatalmas vihart kavar a médiában. Sok mindent mondtak Checónak (Pereznek), Carlosnak (Sainz), nekem. Ha valamit egy latin versenyzőnek mondasz, minden egy kicsit szórakoztatóbb. Ha Lewisnak mondod, ez egy kicsit komolyabb.”



„De igen, elnézést kérek. Úgy érzem… nem úgy gondoltam, ahogy mondtam. Abban a pillanatban nem sok hibáztatható volt, hogy őszinte legyek, a visszajátszásokat nézve, mert ez volt az első kör, ahol mindannyian nagyon közel voltunk egymáshoz.”



„A pillanat heve és adrenalinja, a legjobb háromért való harc, olyan megjegyzéseket késztetett ki belőlem, amelyeket nem lett volna szabad kimondanom. De ugyanakkor, ahogy a verseny után is mondtam, véleményem szerint ez egy versenybaleset volt."



Alonso kitartott amellett is, hogy nem gondolta komolyan, hogy Hamilton csak akkor képes megszerezni a győzelmet, ha pole-pozícióból indulhat.



„Odamegyek hozzá, és elnézést kérek tőle, ha így értette. Abszolút semmi bajom vele. És ahogy mondtam, nagyon tisztelem őt” – zárta szavait.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor