A kétszeres világbajnok pilóta, Fernando Alonso alkalmatlannak és szakszerűtlennek minősítette a Nemzetközi Automobil Szövetséget, miután az előző futamon öt rajthelyes büntetést kapott.

A spanyol pilóta a szezonnyitó futam óta nem tudott pontot szerezni, de a Miami Nagydíjon ALonso a 10. helyen ért célba, ami pontszerző helyet ér.

Alonso nem örülhetett sokáig, ugyanis vizsgálat alatt állt, mert kiderült, hogy szabálytalanul szerzett előnyt.

A Pierre Gaslyval történt ütközés során korábban kapott egy öt másodperces büntetést, mert a 14-es és 15-ös kanyarnál levágta a sikánt, mert jogtalanul szerzett előnyt Alexander Albonnal szemben.

Alonso a 9. helyen ért célba, de a büntetés miatt hátrébbkerült a 11. helyre, ami már nem pontszerző.

„Úgy gondoljuk, hogy ez igazságtalan volt ez a felügyelők nem értenek a szakmájukhoz.” – nyilatkozta Alonso a Spanyol Nagydíjt megelőző sajtótájékoztatón.

„Levágtam a kanyart, de visszaadtam a pozíciót. Látták, hogy az enyém volt a leggyorsabb szektoridő, ezért nem kérték be a bizonyítékokat” – véli Alonso.

Alonso calls out the incompetence of the stewards after his Miami penalty pic.twitter.com/PzdXt6yynd