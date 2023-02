Fernando Alonso nem jelenti ki magáról, hogy ő a legjobb pilóta, de úgy véli benne van a nagyon tehetséges versenyzők csoportjában.



A spanyol autóversenyző 41 éves, de még mindig klasszisteljesítményt nyújt. Ennek ellenére a spanyol nem biztos benne, hogy ő a legjobb a rajtrácson.



„Erre a kérdésre senki sem tudja a választ. Minden szezonban változott a véleményünk” – jelentette ki a spanyol.



„Éveken keresztül azt gondoltuk, hogy Michael Schumacher verhetetlen és elért egy olyan szintet, ami senkinek nem sikerülhet a Forma-1-ben. Ám a sportág története során különböző versenyzőket láthattunk dominálni, lehetetlen összehasonlítani őket.”



„Amit tudok, az az, hogy mindig igyekszem a maximumot nyújtani. Soha nem vagyok demotivált. Nem számít, hogy az 5. vagy a 15. helyért harcolok, számomra ez olyan, mintha a győzelemért mennék, mert minden verseny minden körében 100 százalékot kell nyújtanom” – fejtette ki, majd hozzátette, még mindig van, ami ösztönzi őt.



„Bármit is csinálsz az életben, ennek a versenyképességnek meg kell lennie benned. Meg kell élned az éhséget, hogy a legjobb legyél. Gyerekkorom óta éhezem. Mindig megpróbálok mindenkit legyőzni bármiben, amit épp csinálok. Legyen szó versenyről, teniszmérkőzésről, kártyajátékról vagy bármi másról, a győzelem a lényeg.”



„Arról van szó, hogy kihasználod az erősségeidet, és kihasználod az ellenfeleid gyengeségeit. Ha nem tudom legyőzni őket az A-tervvel, akkor a B-tervhez nyúlok. Ha a B-terv nem működik, előhúzom a C-t. Mindig le kell győznöm azt, aki előttem áll.”



„Vannak pilóták, akik most hihetetlen formában vannak, és mindegyiküket tisztelem. A rajtrácson minden versenyző nagyon tehetséges, de én is ebbe a csoportba tartozom, és ebben a csoportban mindenkinek más az erőssége és más a gyengesége. Ami megkülönböztet téged az az, hogy miként használod ki ezeket” – zárta szavait.

Borítókép: sport365/Tóth Zsombor