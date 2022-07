Fernando Alonso úgy véli, hogy a mai rajongók csak az eredmények alapján ítélik emg a versenyzőket és nem látnak rá jobban az autók és a pilóták képességeinek egymásra épülésére.



A Száguldó Cirkusz veteránja a kétezres évek elején élte fénykorát, de még ma is napról napra bizonyítja, hogy van helye a szériában. Bár a spanyol a versenyzők és a szurkolók körében is nagy tiszteletnek örvend, mégis úgy érzi, a mai szurkolók sokszor nem a pilótát és az embert látják bennük, és csak az elért eredmények alapján ítélik meg őket.



„Azt hiszem, az irántam érzett érzés időről időre megváltozott” – mondta Alonso a The Race -nek.



„És 2007-ben az emberek talán felfogták, milyen vagyok sofőrként vagy emberként. Aztán ez megváltozott, amikor a Ferrarinál voltam.”



„Jelenleg úgy gondolom, hogy az új rajongók – anélkül, hogy tiszteletlenül beszélnék róluk – nem sokat tudnak a Forma-1-ről” – jelentette ki.



„Inkább futballrajongók, akik csak követik az eredményeket, és úgy vélik, aki nyer, az a legjobb és aki az utolsó, az nem üti meg a Forma-1 szintjét.”



„Nem sokat értenek az autók teljesítményéhez és a szükséges csomaghoz. Tehát az irántad érzett érzelmeik úgy ingadoznak, mintha egy hullámvasúton lennének.”



„Ha jó hétvégét csinálsz, Istennek tűnsz. És ha rosszat, akkor túl öreg vagy, vagy túl fiatal, vagy bármi.”



„De mindannyian keresztül megyünk ezeken a fázisokon. Azt hiszem, most a szurkolók, azonnal nézik a futamot, van egy érzésük, majd kikapcsolnak a következő vasárnapig. Már nincs megfelelő kultúra a Forma-1-ben” – zárta szavait.

Borítókép: Bryn Lennon/Getty Images