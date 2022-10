Max Verstappen szerint Fernando Alonso több világbajnoki címet is nyert volna, ha kicsit szerencsésebb lett volna a csapatai kiválasztásában.



Fernando Alonso 2005-ben ért fel először a csúcsra, amikor világbajnoki címet szerzett, ezzel megtörve az öt szezon óta uralkodó Michael Schumacher sikerszériáját. A spanyol egy évvel később aztán újra megnyerte a világbajnokságot, azt követően azonban nem sikerült újra elhódítania a címet.



Alonso akkor közel annyi idős volt, mint Max Verstappen, aki heteken belül szintén behúzhatja második győzelmét. Ezzel a párhuzammal kapcsolatban mindkét pilótát megkérdezték Szingapúrban.



„24 vagy 25 éves, nem? Szóval sok minden áll még előtte, de azt kívánom, hogy több szerencséje legyen, mint nekem volt. Én 26 éves voltam, amikor ugyan ezeket a számokat hoztam, most 40 vagyok és a statisztikám ugyan úgy áll” – jelentette ki Alonso.



Verstappen a válaszával vigaszt nyújtott a spanyolnak, és kiemelte, Alonso másik autóban versenyezve még több címet nyerhetett volna.



„Az F1-ben kell egy kis szerencse ahhoz, hogy jól dönts, és hosszú ideig domináns autód legyen” – mondta Verstappen a Crash.net szerint.



„Úgy értem, hogy ha Fernandót abba az autóba ülhetett volna, amivel a többiek bajnokságot nyertek, ő is ezt tette volna. De az F1 nem így működik. De még így is nyert két címet, szóval úgy gondolom, hogy nagyon jól tette magát. És emellett nagyszerű srác és nagyszerű személyiség a Forma 1 számára” – tette hozzá.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor