Kiengedték a kórházból Alex Albont a Brit Nagydíj nyitókörében történt balesete után.

A rajtnál a második helyről induló Verstappen azonnal megelőzte Sainzot, miközben Hamilton az ötödikről a harmadik helyre jött fel, hátrébb azonban Zhou Guanyu, az Alfa Romeo kínai versenyzője óriási balesetet szenvedett. A 23 éves pilóta versenyautója a levegőbe emelkedett és felborult, miután ütközött Pierre Gasly Alpha Taurijával, valamint George Russell Mercedesével. Zhou Alfa Romeója többszáz méteren keresztül csúszott fejtetőn az első kanyar bukóterébe, majd átesett a gumifalon is, és a nézőket védő fémkerítésnek csapódott. A viadalt piros zászlóval azonnal félbeszakították, csaknem 15 perc volt, mire kiderült, hogy Zhou állapota stabil, eszméleténél van, és nincs komoly sérülése.

Ebben a balesetben azonban Albon is kapott, akinek a Williamsének hátulját lökte meg Sebastian Vettel Aston Martinja, aki így egyenesen a falba csapódott. Az angol-thai pilóta többször megpördült, mielőtt visszatért a pályára, és összeütközött Esteban Oconnal, majd Yuki Tsunodával.

All ok, the pets are ok but more importantly I’m glad @ZhouGuanyu24 is ok! Thank you to the medical staff and for all the messages. Eyes already on Austria pic.twitter.com/15PI86Iooz