A hírek szerint a pilóta többéves szerződést kötött a jelenleg a mezőny végén kullogó istállóval.

A tavalyi szezonban Albon csapat nélkül volt, így megtapasztalta, milyen a pálya mellől figyelni az eseményeket. Talán ezért is volt számára kecsegtető, hogy évekig bebiztosíthatja magának az F1-es ülést.

A brit-thai kettősállampolgár szerződését a Williams úgy írta le, hogy „2023-ra és azutánra szól”, tehát pontosan nem tudjuk, meddig írtak alá a felek, de feltételezhető, hogy legalább két újabb évre.

Albon összességében jól teljesít az autóval, rendre felülmúlja a csapattársát, Nicholas Latifit.

A Williams bejelentésére Albon viccesen reagált és lemásolta Oscar Piastri posztját, amit tegnap az Alpine közleményére reagált.

I understand that, with my agreement, Williams Racing have put out a press release this afternoon that I am driving for them next year. This is right and I have signed a contract with Williams for 2023. I will be driving for Williams next year.



let’s gooo @williamsracing pic.twitter.com/NNljcXOieE