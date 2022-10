Alex Albon szerint Sebastian Vettel már a versenyhétvége előtt felvetette azt a problémát, hogy adott esetben a sérült autókat és törmelékeket elszállító mentőegység túl hamar megjelenik az aszfaltcsíkon.

Az esős futamon aztán valóban problémát okozott ez, ugyanis Sainz megpördülését követően a traktor hamar a pályára ért, Gasly pedig a rossz látási viszonyok mellett majdnem belerohant.

Többen Jules Bianchi korábbi halálos balesetét emlegették fel az eset kapcsán, Gasly pedig borzalmasan kiakadva őrjöngött a paddockban az eset után.

Albon is azokat a hangokat erősíti, miszerint ilyen nem történhet meg egy éles versenyen, illetve hozzátette, Sebastian Vettel már felhívta erre az FIA figyelmét.

„Már beszéltünk erről, hiszen valójában Szingapúrban is ez történt!”



„Nem vagyok benne biztos, de azt hiszem Seb felvetette a kérdést a hételeji eligazításon is.”

Albon elmondta, bízik benne hogy a FIA kellő komolysággal kezeli az ügyet, illetve kitért arra is, hogy az ő véleménye szerint a versenyt sem kellett volna elkezdeni, ugyanis a látótávolság körülbelül 10 méter volt.

Az eset kapcsán Gaslyt beidézték a stewardok, ugyanis a francia vélhetően az indokoltnál nagyobb sebességgel közelítette meg a baleset helyszínét.

@alex_albon: “we already talked about it, Seb brought it up THIS WEEK DURING DRIVERS BRIEFING….etc”#JapaneseGP #f1jp pic.twitter.com/ZD4THbGGV5