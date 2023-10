Max Verstappen közeledik Alain Prost bajnoki címeihez, a francia F1-es legenda szerint a holland pilóta még évekig megállíthatatlan lesz.

Verstappen a múlt hétvégi Katari Nagydíjon megszerezte harmadik F1-es világbajnoki címét, miután a szombati sprintfutam második helyével behozhatatlanná növelte előnyét. Három bajnoki címével olyanokkal került egy szintre, mint Sir Jackie Stewart, Nelson Piquet és a néhai Ayrton Senna. Egy negyedik bajnoki címmel Verstappen a Red Bull elődjéhez, Sebastian Vettelhez, valamint Alain Prosthoz érne fel.

A L'Equipe-nek írt rovatában Prost elismerően beszélt azokról az eredményekről, amelyeket Verstappen a Forma-1-ben eltöltött kilenc szezonja alatt már elért.

„Harmadik bajnoki címét megnyerni már valami igazán fantasztikus dolog. Egymás után nyerni pedig még nagyobb érzés. Mert ez csak néhány nagy névnek sikerült. De úgy gondolom, hogy ami Max Verstappent olyan nagyszerűvé és erőssé teszi, az a képessége, amit úgy tudott fejleszteni, hogy soha nem botlik meg, és mindig többet akar. Kétségtelen, hogy sikerült nagyszerű versenyzővé válnia. De ami szerintem még erősebbé teszi őt, az az, ahogyan megtanult eggyé válni az autójával és a csapatával. Minden nap a tökéletességre törekszik. Amikor a péntek reggeli szabadedzéseken hallod, ahogy panaszkodik az autója rossz viselkedése miatt, már nem annak a gyereknek a dühét veszed észre, aki korábban hibázott, és néha a falban kötött ki a türelmetlensége miatt. Nem, ez a Max 2021 végén, a Lewis Hamilton elleni nagyszerű csatája végén tűnt el. Nem a rendkívül vitatott Abu Dhabi incidensről fogok beszélni, hanem arról, ahogyan ő és a Red Bullja az egész szezon során küzdött Lewis Hamilton és a Mercedes ellen.”

Míg Verstappen már utalt arra, hogy nem lesz sokáig a Forma-1-ben, sőt, még azt is elképzelhetőnek tartja, hogy akár már a jelenlegi, 2028 végéig tartó szerződése lejárta előtt befejezheti a pályafutását a Red Bull-lal.

Prost azonban kételkedik abban, hogy Verstappen egyhamar elhagyja a sportot, és azt mondja, a 2024-től '26-ig tartó szabályok nagyobb valószínűséggel jelentenek címvédéseket a holland pilóta számára.

„A hétszeres világbajnok legyőzése önbizalmat és magabiztosságot adott neki. Ez az első cím erősebbé tette őt. Azóta megnyugodott. Ez rossz jel a verseny számára, mert nem látom, hogy egyhamar távozna. A következő két év szabályozási változások nélkül nem sokat fog változtatni a jelenlegi erősorrend. És 2026-tól, mivel szimbiózisban van a csapatával, képesek lesznek együtt felnőni a kihíváshoz, és legalább a címért harcolni."

A nagy kérdőjel Verstappen körül az, hogy hogyan fog berendezkedni, ha és amennyiben a Red Bull olyan autót ad neki, amely nem képes a bajnoki címért harcolni - el tudja-e fogadni, hogy visszazuhan egy olyan pozícióba, ahol a futamgyőzelmek ritkák, vagy akár lehetetlenné válnak?

„Amikor versenyeztem, mindig az volt a legnehezebb számomra, hogy kizártak a bajnoki címért folytatott harcból. A végsőkig akartam küzdeni. Nincs rosszabb, mint átélni az 1987-es vagy 1991-es szezont, amikor az autó nem tette lehetővé, hogy az élmezőnyben legyél. Azt hiszem, Verstappen is ilyen, és képes lesz kezelni a motivációját, nem azért, mert Schumacher vagy Hamilton mellett a hetedik címet is akarja, hanem mert képes minden hétvégén nyerni, és valószínűleg néhány évig így is marad."

Borítókép: Tóth Zsombor / Sport365