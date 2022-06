Bernie Ecclestone, a Forma-1 korábbi főnöke úg gondolja, a Ferrarival versenyző Charles Leclerc idén nem nyeri meg a világbajnokságot.



A Scuderia nagyon jól kezdte ezt a szezont, és abban reménykedett, hogy végre ez lesz az az év, amikor ismét világbajnoki címet szerez. A ragyogó kezdés után azonban a dolgok elkezdtek felborulni, és a megbízhatósági problémák többször sújtották Charles Leclercet. A Red Bullok eddig sokkal megbízhatóbbak és gyorsabbak, így jelenleg úgy tűnik Max Verstappen címvédésért folytatott harcába még a Ferrari pilótái sem tudnak beleszólni majd.

A svájci Blick-nek nyilatkozva Bernie Ecclestone is csatlakozott ehhez a gondolatmenethez.



„Újra jönnek a hibák. Az általunk tapasztalt megbízhatóság gyakran a régi időkre emlékeztet, és maguk a versenyzők sem mindig magabiztosak a pályán. Ez azt jelenti, hogy Maxnek könnyű dolga van a Red Bullban, hiszen már hat győzelmet aratott” – mondta.



„Sok emberhez hasonlóan én is reméltem, hogy a Ferrari több mint 14 év után ismét sikeres lesz. Sajnos azt kell mondanom, hogy aki továbbra is a Ferrarira vagy Leclercre teszi fel a pénzét, az semmit sem fog kapni.”



Ez egy elég nyomatékos ítélet Ecclestone-tól, aki mindent látott a Ferraritól a sportban eltöltött évei alatt, a Michael Schumacherrel való dominanciától a 20. század végi meddő időszakokig.

A Ferrari tehát csak annyit tehet, hogy megpróbálja megfordítani a helyzetet a szezon második felében, és megnézi hová jut vele.

Borítókép: formula1.com