Daniel Ricciardo továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy egy jó autóval képes lenne futamokat nyerni.



Az ausztrál versenyző pályafutása során eddig nyolcszor állhatott fel a dobogó legfelső fokára, hétszer a Red Bull egyszer pedig a Mclaren színeiben. Ennek ellenére Ricciardo ebben a szezonban alaposan küzd azért, hogy tartsa a lépést csapattársával, Lando Norrisszal. Bár a pilóta mostanában nincs elkényeztetve az eredmények tekintetében, továbbra is bízik magában, és ragaszkodik ahhoz, hogy egy erősebb autóval újra a régi lenne.



„Adj nekem egy győztes autót, és én nyerek” – mondta a Sky Sports F1-nek.



„Soha nem hagytam volna veszni egy győzelmet. De ez egy nagy kihívás, ami előttem és McLaren előtt áll.



"Igen, van önbizalmam, de végső soron ezért kelek fel úgy mindig, hogy meg akarom csinálni” – tette hozzá.



Az elmúlt hónapokban felpörögtek a találgatások Ricciardo jövőjével kapcsolatban, az ausztrál azonban ragaszkodott hozzá, hogy a 2023-as szezon végig kitart a csapat mellett.



„Tudom, mim van, ismerem a jövőmet. Ismerem a szerződésemet. Az emberek nyilvánvalóan a saját válaszaikat alkották meg a kérdésekre” – mondta közösségi oldalán.



A McLarennek Norris és Ricciardo pontjaira is szükség lesz arra, hogy harcban maradjon a konstruktőri világbajnokság 4. helyéért, és az ausztrál ragaszkodik ahhoz, hogy ez sikerülhet nekik.



„Egy kicsit hullámoztunk, de a bajnokság negyedik helyéért harcolunk, és minden bizonnyal az a célunk, hogy megtartsuk a negyedik helyet. Természetesen még nincs vége, de igen, az első hat hónap nem olyan volt, amit szerettünk volna” – mondta.

Borítókép: Mario Renzi – Forma 1/Formula 1 a Getty Images