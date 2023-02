A Williams bemutatta a 2023-as modelljének festését.



A tavalyi évet a tabella végén záró istálló leleplezte, hogy milyen festéssel vágnak majd neki az új szezonnak. A csapat már korábban jelezte, hogy az eseményen még nem az új modellt mutatják be, csupán annak fényezését. Ezt szemügyre véve jól látható, hogy az istálló továbbra is a megszokott kék árnyalatokban pompázik majd. Az egyik észrevehető változás, hogy a modellen feltűnik az új főtámogatójuk, a Gulf logója.



Bár a festésből még nem lehet megtippelni, hogy az új autó jobban teljesít-e majd a tavalyinál, a csapat pilótái azonban bizakodóak.



„Nagyon izgatott vagyok, hogy ismét elkezdhetek egy évet a csapatnál. Az autó remekül néz ki, és Silverstone-ban be is mutatkozik majd. A csapat nagyon keményen dolgozott tavaly és a téli időszakban, hogy megoldjon néhány kulcsfontosságú dolog az autónkban, és megpróbálja maximalizálni azt, amit ki lehet hozni az új modellből” - mondta Alex Albon.









„Izgatottan várom, hogy elkezdhessem a szezont a számomra hosszú tél után! Extrán motivált vagyok, mert sok és kemény munkát fektettünk bele. Az autó elképesztően jól néz ki, és ez mutatja a hatalmas erőfeszítést, amelyet a csapat a szezonon kívül tett bele (az autó fejlesztésébe), szóval alig várom, hogy elkezdhessem Silverstone-ban” – vélekedett az istálló új pilótája, Logan Sargeant.

Borítókép: Facebook.com/Williams Racing