A Williams csapatfőnöke, Jost Capito reagált a Mick Schumacherrel kapcsolatos pletykákra.



Az elmúlt hetekben alaposan fellendült a forgalom a Forma-1 piacán. A bejelentések sorát a szezon végén visszavonuló Sebastian Vettel kezdte, majd Fernando Alonso és Oscar Piastri át-, és leigazolásáról szóltak a hírek. Legutóbb Daniel Ricciardo szerződésbontása volt a téma, de még így is maradt néhány még megválaszolatlan kérdés, ami a következő szezont illeti.



Ilyen Pierre Gasly Alpine-hez való várható átigazolása, Nyck de Vries esetleges behozatala és a Mick Schumacher helyzete is. Utóbbinak a szezon végén lejár a Haasszal kötött szerződése, amelyet egyelőre mé nem hosszabbítottak meg. Sokan úgy gondolják, hogy az istálló másik versenyzőt szeretne behozni Kevin Magnussen mellé, erre pedig Nico Hülkenberget választhatja ki. Ez esetben Mick Schumachernek másik csapat után kellene néznie. Ezek közt ott lehet a Williams is, amely épp Nicholas Latifi helyére keres valakit.



Az istálló csapatfőnöke, Jost Capito nemrég megerősítette, nem lenne ellenükre az üzlet.



„Mick megérdemli, hogy a Forma-1-ben maradjon” – mondta Capito az RTL-nek nyilatkozva.



„Meglátjuk, hogy ez megtörténik-e, de ő határozottan egy választási lehetőség számunkra. Valóban előre tudna lépni, és nagyon jó pilóta lehetne a Forma-1-ben. Most tölti a második évét. Ha George Russell Williamsnél töltött idejét nézzük, ő is hibázott a második évében és ennek ellenére fejlődött.”



„A Forma-1 nagyon összetett, és nagy lépést jelent a Forma-2- höz képest, mivel az autók műszakilag jóval összetettebbek. Ezt meg kell tanulni, két évet kell adni egy versenyzőnek, hogy odaérjen, és a harmadik évben megmutassa, mire képes.”

Más németországi jelentések azt sugallják, hogy Mick megkezdte a 2023-as szerződésére vonatkozó tárgyalásokat a Haasszal, így úgy tűnik, megnőtt az esélye, hogy jövőre is a rajtrácson maradjon.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor